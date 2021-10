Paris : La fille de Steve Jobs défile à la Fashion Week

Eve Jobs, benjamine du fondateur d’Apple, a pris part à son premier défilé pour une marque de mode française.

Quelques jours après la fin de la Fashion Week de Milan dans laquelle on a pu voir Dua Lipa, c’est la semaine de la mode de Paris qui s’est ouverte. Le 30 septembre 2021, plusieurs mannequins célèbres ont défilé dans la capitale française pour la marque Coperni. On a notamment pu admirer Gigi Hadid, Mica Arganaraz ou encore Jill Kortleve. Mais la jeune femme qui a attiré l’attention, c’est Eve Jobs, 23 ans et fille du fondateur d’Apple Steve Jobs, dont l’une des Porsche est à vendre dans le canton de Neuchâtel.