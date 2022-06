Los Angeles : La fille d’Elon Musk ne porte plus son nom

La cour supérieure de Los Angeles a accepté la demande de Vivian Jenna qui s’appellera désormais Wilson, comme sa mère.

Vivian Jenna Musk ne s’appelle plus comme ça. La cour supérieure de Los Angeles a accédé à sa demande de ne plus porter le nom de son père – Elon Musk – et a reconnu son changement de sexe, révèle TMZ. Comme l’avait demandé la jeune femme de 18 ans, un nouveau certificat de naissance confirmant sa nouvelle identité lui sera remis prochainement.