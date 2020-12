États-Unis/Allemagne : La fille d’Heidi Klum intéressée par le mannequinat

Âgée de 16 ans, Leni souhaite faire le même métier que sa maman et cette dernière n’est pas contre cette idée.

«Elle est assez grande maintenant. Nous avons toujours choisi de garder les enfants hors de la vue du public, mais elle conduit une voiture, elle a 16 ans. Je me suis donc dit que si elle était capable de faire ça, elle pouvait aussi prendre la pose si c’est ce qu’elle souhaite», a confié le top de 47 ans dans «People (the TV show!)» .

Pour le moment, Leni n’a pas encore décidé quel métier elle exercerait plus tard, mais il semble que l’animation la tente. Elle accompagne régulièrement sa maman sur le plateau de «Germany’s Next Top Model» et s’intéresse à tout ce qui se déroule sur le plateau, mais également en coulisses. «Elle aimerait faire ce que je fais, a poursuivi Heidi. Qui sait? Peut-être que dans cinq ans je ne présenterai plus le programme et qu’elle aura pris ma place.»