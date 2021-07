Hippisme - La fille du «Boss» veut être en feu à Tokyo

Comme ici à Monaco, Jessica Springsteen a fait énormément de progrès au plus haut niveau pour mériter cette sélection olympique.

C’est sur un air de «Born In The USA» que l e chef d ’ équipe américain Robert Ridland a a nnoncé sa sélection pour les Jeux de Tokyo, s ’ agissant des cavaliers de saut d ’ obstacles qui représenter ont les États-Unis a u Japon .





À Tokyo, la fille du Boss sera accompagnée de Kent Farrington et Gazelle, Laura Kraut et Baloutinue, ainsi que McLain Ward et Contagious. Que des cavaliers d’expérience, tous titrés par équipe que ce soit en 2004 ou 2008, pour ses premiers Jeux.