Tourisme spatial : La fille du premier Américain dans l’espace s’apprête à décoller à son tour

Laura Shepard Churchley s’envolera du Texas samedi avec Blue Origin, aux côtés de cinq autres passagers. La capsule de la société de Jeff Bezos sera, pour la première fois, à pleine capacité.

Une première

Se trouveront ainsi également à bord une célébrité américaine, le présentateur de télévision et ancien joueur professionnel de football américain Michael Strahan, et quatre passagers ayant eux payé pour le voyage: les hommes d’affaires Dylan Taylor et Evan Dick, et un père et son enfant, Lane et Cameron Bess, 23 ans.