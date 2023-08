Ninon Dechavanne, fille d’une star de la télé, rejoint TPMP

Cyril Hanouna continue de faire ses emplettes pour compléter son équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Pour rappel, deux piliers de «Touche Pas à Mon Poste», Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi , avaient annoncé leur départ de l’émission avant le terme de la saison 2023.

D’après «Le Parisien», la nouvelle recrue du programme se nomme Ninon Dechavanne. Son nom de famille n’est peut-être pas tout à fait inconnu pour les inconditionnels de la télé de ces 40 dernières années. La Française de 25 ans, mannequin et comédienne, n’est autre que la fille de Christophe Dechavanne qui a piloté des dizaines d’émissions sur TF1, depuis la fin des années 1980, et qu’on peut voir actuellement dans «Quelle époque» sur France 2. «Les équipes ont eu un coup de cœur pour Ninon. Elle participera au pilote fin août 2023 et devrait, sauf surprise, être là en septembre», a glissé un proche de la chaîne C8 au quotidien français.

Le média a également rappelé quels seraient les nouveaux visages de «TPMP» dès la rentrée. On verra à l’antenne les journalistes Jacques Cardoze (un ex de «Complément d’enquête») et Pascale de La Tour du Pin (en provenance de BFMTV) ainsi que Ségolène Royal (ancienne candidate du parti socialiste à la présidentielle) ou les animateurs Alex Goude et Évelyne Thomas. Moundir (ex-aventurier de «Koh-Lanta») et la mannequin Zahia Dehar, feront aussi des apparitions régulières. On pourra également toujours compter sur les présences quotidiennes d’«anciens», à l’image de Guillaume Genton ou Raymond Aabou.