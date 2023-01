Catch: La fille McMahon démissionne, son père accusé d’agression sexuelle de retour

Plusieurs médias, dont le «Wall Street Journal», évoquent des plaintes pour agression sexuelle, dont celle d’une catcheuse de la WWE poussée à effectuer des actes sexuels et dont le contrat n’a pas été renouvelé après qu’elle a refusé d’aller plus loin. Selon «Sports Illustrated», elle aurait accepté une somme de 7,5 millions de dollars pour garder le silence sur l’affaire. Une ancienne arbitre accuse l’Américain de l’avoir violée en 1986 et avait également réclamé des dommages et intérêts.