Genève – La fillette refusait de voir son père: envoyée en foyer

«Je pensais que cette pratique était terminée… mais non!» s’étrangle Me Sandy Zaech. Jeudi 13 janvier, la police et le Service de protection des mineurs (SPMi) ont extrait de l’école I., 7 ans, pour l’emmener dans un foyer. Sa tante, chez qui elle vivait, n’avait même pas été mise au courant. «Ils l’ont prise comme si j’étais une droguée. On nous reproche qu’elle ne veuille pas voir son père», se lamente-t-elle.

Le 11 janvier, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a attribué la garde à ce dernier et a décidé du placement, vu comme une étape transitoire. Me Zaech, qui défend la tante, s’émeut d’une expérience «hautement traumatisante» pour I. «Aucune urgence ne justifiait de l’arracher à sa vie équilibrée!» Jeudi, elle a obtenu de la Cour de justice l’effet suspensif et le droit (que le SPMi a rapidement tenté d’entraver, lire ci-dessous) pour la tante de récupérer I., le temps qu’un recours soit étudié. Mais elle fustige la doctrine de la protection de l’enfance. «Placer un petit qui va bien pour créer un lien qui n’existe pas, du point de vue de la proportionnalité, cela ne va pas!»