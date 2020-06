Etats-Unis

La fin de l'esclavage: commémoration sous haute tension

Violences policières, racisme au quotidien, profilage racial: ce qui semblait être du passé a rattrapé les Etats-Unis. Le pays commémorent vendredi l'abolition de l'esclavage en pleine période de tensions et de prise de conscience des discriminations subies, aujourd’hui encore, par la communauté noire.

Des milliers de personnes sont attendues lors des multiples manifestations prévues de New York à Los Angeles pour le 155e anniversaire du «Juneteenth» (contraction de juin et de 19 en anglais), ce jour de 1865 où les esclaves de Galveston au Texas ont appris qu'ils étaient désormais libres. Mais cette année, plusieurs drames ont forcé le pays à faire son examen de conscience sur le racisme qui a marqué son passé et imprègne encore la société.