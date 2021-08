médias - La fin de la diffusion de la radio en FM n’arrivera qu’en 2024

La radiodiffusion numérique (DAB, puis DAB+) a pris largement le dessus ces dernières années. «L'industrie de la radio est consciente que la FM n'a plus d'avenir après 2024», constate la branche.

Les diffuseurs radio suisses ont décidé de ne plus diffuser de programme en FM dès la fin 2024, comme prévu initialement. Les concessions radio FM expireront au même moment, et plus aucun programme ne pourra être diffusé par ce biais.