VALAIS - La fin de l’Euro visible en terrasse, même à Martigny

L a Ville de Martigny fait volte-face. Après avoir interdit de diffuser les 44 premiers matches de l’Euro via des téléviseurs installés en terrasse, les autorités modifient leur décision pour la fin de la compétition. Il sera ainsi possible de regarder l’ensemble des quarts de finale , dont Suisse - Espagne prévu vendredi à 18 heures, les demi-finales et la finale du dimanche 11 juillet en extérieur et avec volume.