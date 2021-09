Covid-19 : La fin des aides aux entreprises serait proche

Un document du Conseil fédéral transmis aux cantons affiche la volonté de ne pas reconduire les aides financières l’année prochaine.

C’est du moins ce que suggère la «NZZ am Sonntag». Le journal a mis la main sur un document envoyé aux directeurs cantonaux de l’économie. On peut y lire que «les contribuables ne peuvent pas compenser les milliards de pertes de revenus des indépendants et des entreprises pour les années à venir.»