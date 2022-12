Assurance maladie: La fin des appels non désirés des courtiers en assurance

Le National s’est donc rallié, mercredi, par 114 voix contre 57 à la dernière divergence qui subsistait avec le Conseil des États, qui a donné ensuite son feu vert par 33 voix contre 1. La Chambre du peuple voulait traiter différemment les courtiers qui viennent de sociétés externes et sont engagés pour vendre le plus rapidement le plus de produits possible et les courtiers internes, bien formés, qui travaillent directement chez les assureurs et ne proposent que les produits de leur caisse.