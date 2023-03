Covid: le 3e référendum anti-mesures suisse est en danger

Suisse : La fin des mesures Covid n’arrange pas… les opposants aux mesures

La levée de toutes les restrictions sanitaires en Suisse il y a bientôt un an ne fait pas les affaires de ceux qui pourtant s’y étaient fermement opposés. Malgré deux échecs en votations en 2021, le mouvement Mass-Voll, qui luttait contre les mesures liées au Covid-19, port du masque obligatoire et certificat sanitaire en tête, a lancé en décembre un troisième référendum. Dans son viseur: la politique du Conseil fédéral en matière de lutte contre le coronavirus, plus communément appelée «loi Covid» qui a été prolongé par le Parlement jusqu’à 2024 (lire encadré).