États-Unis : La fin du calvaire pour Tessica, qui avait confondu gel et superglu

La quadragénaire qui avait utilisé de la colle parce qu’elle n’avait plus de laque a enfin retrouvé ses cheveux, après plus d’un mois de cauchemar.

La quadragénaire avait fait un buzz monumental sur TikTok il y a un peu plus d’un mois en expliquant que comme elle était à court de gel, elle avait utilisé le spray Gorilla Glue (ndlr: de la colle extra-forte). Tessica l’assure, elle n’a jamais cherché à attirer l’attention: «Je ne voulais pas publier cela sur les médias sociaux. La raison pour laquelle je l’ai fait, c’est que je ne savais pas quoi faire d’autre. Je n’ai pas pensé une seule seconde, en me levant le lendemain matin, que je serais partout», avait-elle confié à «Entertainment Tonight».

Depuis que Tessica a raconté son histoire, elle a accumulé des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Elle compte maintenant plus de 866’000 fans sur TikTok et plus de 756’000 abonnés sur Instagram, où son compte a été authentifié par un badge bleu. Une certification qui n’est généralement remise qu’aux célébrités et aux personnalités publiques. L’Américaine a également mis à jour sa biographie pour y inclure l’adresse e-mail de son nouveau manager. La mère de famille aurait-elle reçu des opportunités de partenariat de marques voulant surfer sur la vague?