Assouplissement des mesures : La fin du certificat Covid soutenue par les cantons, pour l’instant

À la veille de la fin de la consultation sur la levée des mesures sanitaires, Fribourg, Berne et des cantons alémaniques soutiennent une ouverture rapide si la situation ne se dégrade pas.

Le canton de Fribourg l’a fait savoir ce mardi dans un communiqué: il soutient la variante 1 proposée mercredi dernier par le Conseil fédéral, à savoir une levée de presque toutes les restrictions sanitaires dès le 17 février. Alain Berset et ses collègues annonceront leur décision mercredi prochain. La fin rapide des mesures signifierait notamment la fin du certificat Covid pour les restaurants, les bars et la plupart des manifestations, ainsi que l’abrogation de l’obligation du port du masque à l’intérieur.

Le Conseil d’État fribourgeois indique en revanche que si la situation venait à se dégrader sur le plan des hospitalisations et des infections, il serait en faveur de la variante 2, soit une suppression des restrictions en plusieurs étapes. Fribourg se dit également favorable à conserver l’obligation du port du masque dans les transports publics et le domaine culturel durant «une période transitoire» dans le but de continuer à protéger les personnes vulnérables, ainsi que dans les institutions de santé.