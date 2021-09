Royaume-Uni : La fin du chômage partiel fait craindre une crise sociale

L’aide gouvernementale à l’emploi a permis d’éviter une hausse du chômage qualifiée de «catastrophique» par les experts. Il aura duré 18 mois.

La fin jeudi du dispositif gouvernemental de chômage partiel, qui a soutenu l’emploi au Royaume-Uni pendant la pandémie, fait craindre à certains économistes une hausse du chômage qui pourrait frapper surtout les plus fragiles.

Le programme d’aide à l’emploi gouvernemental «a permis d’éviter des hausses catastrophiques du chômage» au plus fort de la pandémie, mais le risque d’une augmentation du nombre de chômeurs «est toujours réel», d’autant qu’elle se produirait au même moment qu’une baisse des minimas sociaux, remarque Daniel Tomlinson, économiste du centre de réflexion Resolution Foundation.

En 18 mois, le programme a soutenu près de 12 millions d’emplois dans les secteurs contraints de fermer ou freiner leur activité à cause du coronavirus, en finançant jusqu’à 80% des salaires à hauteur de 2.500 livres par mois.

Un million en dépend encore

Mais près d’un million de personnes dépendaient encore intégralement de ce dispositif pendant l’été et «certains perdront leur emploi» lorsqu’il s’arrêtera jeudi, prévient le centre de réflexion Institute for Fiscal Studies (IFS).

Certains salariés, dans la construction ou la production manufacturière, sont «particulièrement à risque», selon l’institut. 270.000 personnes sont concernées, dont «la moitié vit dans un foyer où un seul adulte travaille» et qui pourraient se retrouver en situation très précaire, poursuit l’IFS.

Les Londoniens sont aussi plus exposés, alors que la capitale concentre 19% des bénéficiaires du chômage partiel, tout comme les plus de 60 ans qui «ont du mal à retrouver du travail» et risquent de quitter définitivement la population active, note encore l’IFS.