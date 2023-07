La fin du Covid n’a pas calmé les passagers des avions

Elle a dénombré un incident lié à un passager non coopératif tous les 568 vols en 2022, contre un tous les 835 vols en 2021. Parmi les causes les plus fréquentes: abus d’alcool, e-cigarettes allumées, refus de boucler sa ceinture ou encore les disputes autour de bagages en cabine. Les agressions physiques restent très rares (un vol sur 17’200), mais elles ont bondi de 61% en un an, note l’organisation basée à Genève.