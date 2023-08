«La fin du monde»: Rihanna menace de porter plainte contre une marque suisse

Rita Hohxa et Florjana Zlubuan sont amies. Cet été, les deux jeunes femmes étaient sur le point de lancer leur marque, Riana Atelier. À leur grand désarroi, elles ont reçu un courrier de la star mondiale Rihanna. Une équipe d’avocats de la chanteuse et entrepreneuse menace de porter plainte contre la marque au motif que le nom est trop similaire. Une véritable catastrophe pour Rita Hohxa et Florjana Zlubuan, respectivement âgées de 26 et 27 ans, qui voulaient simplement, au départ, confectionner des vêtements pour elles-mêmes. Face au succès remporté par leurs créations auprès de leur entourage, elles décident néanmoins en 2021 de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Passionnées de mode, elles décident alors de fusionner leurs prénoms Rita et Florjana pour former Riana Atelier. Petit à petit, leur marque prend de l’ampleur jusqu’à taper dans l’œil de célébrités. «Ce n’est que lorsque nous avons reçu des demandes d’influenceurs comme Amira Pocher (ndlr: une influenceuse autrichienne) que nous avons commencé à prendre les choses vraiment au sérieux», raconte Florjana Zlubuan.