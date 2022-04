Angleterre : La fin d’un long combat contre le mariage des mineurs

À 16 ans, Payzee Mahmod a été forcée d’épouser un homme deux fois plus âgé. Presque 20 ans plus tard, elle salue la volonté de bannir le mariage des mineurs en Angleterre, contre lequel elle a milité.

Pour Payzee Mahmod (à gauche) et Sara Browne (devant Westminster), il convient également de sensibiliser les professionnels comme les enseignants, les soignants ou les policiers.

Au début des années 2000, Payzee Mahmod, 16 ans à l’époque, et sa sœur Banaz avaient été envoyées de leur domicile londonien dans le Kurdistan irakien, d’où sa famille est originaire, pour y être mariées. Depuis, Payzee Mahmod a pu s’échapper et divorcer. Elle a initié une campagne pour obtenir un changement de la loi, qui autorise actuellement le mariage à partir de 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles, moyennant consentement parental.