Toutes les communes genevoises, y compris les plus petites, pourraient à l’avenir avoir le même type de gouvernance. Un projet de loi entend généraliser le système des conseils administratifs. Aujourd’hui, les 23 municipalités genevoises de moins de 3000 habitants ont à leur tête un maire flanqué de deux adjoints. Avec la multiplication et la complexification des dossiers, la tâche du premier est de plus en plus «lourde», tandis que les adjoints, avec des prérogatives limitées, sont souvent «démotivés», a expliqué ce mercredi le Conseil d’Etat.