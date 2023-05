Football: La finale de la Ligue Europa marquera la fin d’une série

Séville reste sur un 6/6 en finale de Ligue Europa, José Mourinho sur un 5/5 en finale de Coupe d’Europe. Une série va tomber mercredi soir. Photos Image et AFP

Les amoureux de football ont rendez-vous ce mercredi à Budapest, ou devant leur téléviseur, pour savourer la finale de la Ligue Europa entre Séville et l’AS Rome. La rencontre, prévue pour 21 heures, opposera deux équipes aux parcours opposés. Reversés dans la compétition, suite à leur élimination en phase de poules de la Ligue des champions, les Espagnols ont laissé sur leur chemin le PSV Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United et la Juventus. De leur côté, les Italiens – partis des poules – ont éliminé successivement Salzbourg, la Real Sociedad, Feyenoord et le Bayer Leverkusen, lors des tours à élimination directe pour se frayer un chemin jusqu’en Hongrie. Un pays qui verra une série tomber, quelle que soit l’issue de la rencontre.

Séville en maître de la compétition

L’histoire entre le FC Séville et la Ligue Europa est unique. Si le club andalou ne possède qu’un seul championnat à son palmarès, il a déjà remporté la C3 à six reprises en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020. Une sorte d’attraction inexplicable et à part dans l’histoire du football européen. À titre de comparaison, en y ajoutant la défunte Coupe de l’UEFA créée en 1958, les clubs les plus titrés de la compétition sont l’Inter Milan, l’Atlético Madrid, Liverpool et la Juventus, avec trois trophées chacun.

Les joueurs sévillans soulèvent la Ligue Europa en 2020, année du sixième et dernier sacre du club andalou dans la compétition. AFP

La domination totale sévillane puise sa source dans un drame intervenu en 2006. Cette année-là, celle du premier sacre, Antonio Puerta inscrit le but décisif de la demi-finale retour contre Schalke 04, et qualifie son équipe pour la première finale européenne de son histoire. Un an et quatre mois plus tard, l'international espagnol perd la vie suite à un arrêt cardiaque contracté lors d'un match de Liga contre Getafe. Enfant du club, Puerta représentait également une forme de «sevillismo», cette identité forte liant le club à ses supporters, fiers de leur appartenance andalouse. Le FC Séville écrit son histoire en Europe en puisant une force extraordinaire dans l’envie de rendre hommage à l’enfant du club et de la région. Un récit qui prend à nouveau un virage dramatique en 2019 lorsqu’un autre enfant du pays meurt tragiquement dans un accident de voiture: José Antonio Reyes, triple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville. L’histoire du club avec la nouvelle C3 dépasse le cadre du rationnel.

Le peuple sévillan se déplacera à nouveau en nombre, mercredi, en Hongrie, avec force et détermination, poussé par ce mythe liant son équipe à la compétition. Le record et la série pourrait tomber en cas de défaite, ou au contraire, renforcer la force et la mémoire collective de tout un peuple s’étant approprié avec caractère, l’une des plus grandes compétitions internationales de football.

L’AS Rome emmenée par les finales de José Mourinho

En face, c’est un autre monument historique du football européen qui se dresse. L’AS Rome, triple vainqueur du championnat d’Italie dans son histoire, va jouer sa quatrième finale continentale ce mercredi, après les défaites en 1984 en Ligue des champions et en 1991 en Coupe de l’UEFA, ainsi que la victoire de la saison dernière en Conference League. Un succès alors construit par José Mourinho. Pour l’entraîneur portugais, la victoire face au Feyenoord à Tirana, constituait son cinquième titre européen en autant de finales disputées, un bilan de patron.

En 2003, le «Special One» signe son premier exploit européen en remportant la Coupe de l’UEFA avec le FC Porto face au Celtic Glasgow, à Séville. L’année suivante, il forge sa légende en menant les Dragons au bout de la Ligue des champions, écrasant Monaco en finale (3-0). En 2010, à Madrid, il guide l’Inter Milan au sommet de l’Europe en battant le Bayern Munich (2-0) au terme d’une campagne européenne mythique. José Mourinho retrouve les joies d’une finale continentale sept ans plus tard, avec Manchester United. Les Red Devils remportent alors la Ligue Europa aux dépens de l’Ajax (2-0) à Stockholm. Enfin, le «Mou» entre un peu plus dans la légende du football la saison dernière en soulevant la première Conference League de l’histoire à Tirana avec l’AS Rome. Reçu cinq sur cinq.