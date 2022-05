Football: La finale de la Super League se jouera à la Tuilière

Sandy Maendly et Alyssa Lagonia, lors d’un match des Grenat à la Fontenette.

Quatre équipes sont encore en lice pour être sacrée championne de Suisse: Servette, Zurich, Grasshopper et Bâle, soit les 4 meilleures formations de la saison régulière. Les demi-finales proposeront un derby zurichois ainsi qu’un duel entre Genevoises et Rhénanes. Les matches aller se dérouleront le samedi 21 mai, les retours le week-end suivant.

«Une très belle fête pour toutes et tous»

Outre le titre national, les vainqueurs décrocheront leur billet pour les qualifications de la Ligue des championnes. Dans la «voie des Championnes». Vainqueur de la saison régulière, Servette Chênois est déjà assuré d’y participer, mais dans la «voie de la Ligue», largement plus relevée avec notamment les deuxièmes des championnats allemand, anglais, espagnol et français.

Si les Grenat conservent leur trophée, elles tenteront, comme l’année dernière, d’atteindre la phase de poules de la C1 via la «voie des Championnes». Le perdant de la finale du lundi de Pentecôte sera lui reversé dans l’autre voie.

«Nous sommes extrêmement fiers d’organiser cette première grande finale du football féminin dans le stade de la Tuilière à Lausanne, a commenté Vincent Steinmann, vice-président du FC Lausanne-Sport. C’est une symbolique importante pour un stade et une ville jeunes et modernes. Nous allons travailler pour en faire une très belle fête pour toutes et tous!»