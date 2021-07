Coronavirus : La finale de l’Euro-2020 sous l’ombre du variant Delta

La progression du variant Delta du coronavirus, extrêmement contagieux, suscite la crainte de voir les festivités liées à la finale de l’Euro 2020 de football dimanche soir en Angleterre disséminer plus encore la maladie.

Cible principale des inquiétudes, le variant Delta, apparu initialement en Inde et qui se répand à grande vitesse, provoquant des flambées épidémiques en Asie et en Afrique, et faisant remonter le nombre de cas en Europe et aux États-Unis.