La finale de The Voice ne sera pas en direct

TF1 : La finale de «The Voice All Stars» ne sera pas en direct

Les prestations des six candidats encore en lice pour la victoire seront enregistrées un jour avant leur diffusion sur TF1.

Une finale de «The Voice» partiellement enregistrée? Ça ne s’est jamais vu. C’est pourtant bien ce qui va se passer. Les prestations des six talents encore en course dans l’édition anniversaire du télécrochet ( dont Gjon’s Tears ne fait pas partie ) seront tournées vendredi 22 octobre 2021 pour une diffusion le lendemain, a appris «Le Parisien».

Si Anne Sila, Amalya, Manon, MB14, Terence et Louis Delort ne chanteront pas en direct, c’est à cause de Mika. Samedi 23 octobre, le coach actif dans le CBD ne pourra en effet pas être présent sur le plateau de «The Voice All Stars» puisqu’il se produira à la Philarmonie de Paris. «Par conséquent, la finale sera en partie enregistrée dans les conditions du direct», a précisé TF1 au quotidien. «En partie», puisqu’après le passage des talents, l’émission reprendra normalement sur le plateau, avec Mika en duplex.