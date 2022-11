Star Academy: La finale débutera à 22 heures

«Star Academy» : La finale diffusée en deuxième partie de soirée

TF1 a indiqué le 7 novembre 2022 sur son compte Twitter que la finale du télécrochet serait diffusée le samedi 26 novembre, dès 22h00. Pas parce que les audiences des primes ne sont pas exceptionnelles , non. La chaîne donne la priorité en début de soirée à la Coupe du monde de football et diffusera le match Argentine – Mexique, qui se déroulera au Stade de Lusail à Doha. Pour connaître le gagnant de la 10e édition de la «Star Academy», il faudra donc attendre minuit passé, puisque la 2e partie du programme, «Star Academy – La finale, la suite», est programmée dès 00h30.

Autant dire que cette info n’a pas emballé les fans de l’émission. «Si encore ça avait été l’équipe de France, mais là, ce n’était pas une nécessité de mettre ce match sur TF1», «22h, vous avez pété les plombs», «Tout ça pour du foot», «À 22 heures? Wow, c’est abusé! Pour que ça finisse à 1h du mat? Catastrophique», «Pardon? Pour du foot, on se tape la finale à 22h? Non mais vous vous foutez de notre gueule?» «TF1 franchement, ce n’est pas possible, faites mieux. Il valait mieux décaler la date que de mettre ça à 22h. Les gens, ils seront déjà sur d’autres films, d’autres séries, tout le monde ne va pas regarder le match de foot, c’est trop, trop dommage», peut-on lire dans les commentaires.