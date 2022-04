Football : La finale d’un tournoi M16 entre le Brésil et l’Argentine se conclut par une bagarre

Le Brésil a battu son rival historique en finale du tournoi M16 de Montaigu en France. La rencontre s’est terminée par des échanges de coups entre les deux équipes.

La finale du tournoi M16 de Montaigu entre le Brésil et l’Argentine s’est conclue sur une bagarre.

La rivalité footballistique entre le Brésil et l’Argentine est très forte et s’est une nouvelle fois confirmée lors du célèbre tournoi moins de 16 ans de Montaigu en France. Opposés en finale, la Seleçao et l’Albiceleste ont disputé une rencontre accrochée remportée par le Brésil (2-1). Malheureusement, celle-ci s’est conclue par une bagarre entre les deux équipes.