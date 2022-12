Red Bull Dance Your Style: pas de finale pour Voldo

«Sur les premières battles, je n’avais pas vraiment d’ancrage et au fur et à mesure de mes passages, j’ai senti une sorte de stabilité et de confiance s’installer. Il y a de la frustration, pas de mauvais perdant, mais de toucher la finale du doigt sans réussir à y accéder», nous a confié le Veveysan juste après son élimination. Ce n’est cependant pas cette frustration qu’il retient, mais la maturité qu’il a acquise lors de cette pré-finale et qui lui permettra d’être moins stressé lors de prochains concours.

Car Voldo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin: «Si je n’ai pas gagné aujourd’hui, c’est qu’il y a une raison à cela. Je vais encore apprendre et ça me donne envie de voir ce qui va se passer ces prochains jours, de remplir ma valise de tout ce que je vais voir pour m’entraîner à la maison afin de pouvoir donner encore plus sur scène.» Place ce jeudi soir à la deuxième pré-finale, à laquelle prendra part Mams, vainqueur de la finale suisse en 2021. «Le niveau est vraiment haut et il y a eu plein de surprises. J’espère de tout coeur qu’il y arrivera parce qu’il le mérite», conclut son ami et ancien élève.