Hockey sur glace: La finale tend les bras à Bienne

Avec Törmänen de retour sur le banc et Säteri devant les filets, le HC Bienne a dominé Zurich lundi (5-3). Les Seelandais mènent 3-0 dans la série et ne sont plus qu’à une victoire de la finale.

Le Biennois Ramon Tanner a battu le gardien zurichois Simon Hrubec pour le 4-1 à la 38e minute de jeu. Urs Lindt/freshfocus

Vainqueur 5-3 lundi à la Tissot Arena, le HC Bienne mène 3-0 dans la série face aux Zurich Lions. Le HCB a désormais devant lui quatre pucks de qualification pour la première finale de son histoire, 40 ans après son dernier titre de champion! Et on s’en doute un peu, car même si les perspectives sont extrêmement favorables, le plus dur reste à faire: valider un quatrième succès dans cette demi-finale.

Lundi lors de la troisième manche, Zurich a finalement réussi à marquer un but après avoir été blanchi lors des deux premiers actes remportés par les Biennois (1-0 et 4-0). Les Lions ont toutefois dû attendre d’être menés 2-0 pour enfin trouver une toute petite faille grâce à Chris Baltisberger (31e, 2-1). Auparavant, Harri Säteri, de retour au but, avait fait le show (arrêt fantastique devant Dean Kukan à la 19e) avant que le HC Bienne ouvre la marque avec brio par Luca Hischier, à la conclusion d’une triangulation lumineuse avec Jere Sallinen et Tino Kessler en powerplay (21e, 1-0).

Cinq buts biennois lors du 2e tiers

Les Biennois ont ensuite doublé la mise grâce au topscorer Toni Rajala, qui a facilement remporté son duel en un contre un face au gardien tchèque Simon Hrubec après une passe en profondeur de Jere Sallinen (27e, 2-0). Sur un nuage, le HCB a marqué cinq fois en deuxième période (5-2) et même les joueurs de soutien ont pu participer à la fête de tirs: Ramon Tanner (38e) et Etienne Froidevaux (40e) ont enfoncé davantage un ZSC tout simplement sans réponses et désormais dos au mur.

L’acte IV a lieu mercredi à Zurich. Joren van Pottelberghe, blanchi samedi à la Swiss Life Arena, pourrait bien être de retour devant les filets dans le camp du HC Bienne.