Pop-hip-hop : La finance devra se passer de 24kGoldn

Le rappeur a mis un terme à ses études universitaires après son premier succès. Il a plutôt bien fait.

Sorti en juillet, «Mood», titre sur lequel 24kGoldn a collaboré avec Iann Dior, fait toujours partie des morceaux les plus écoutés en Suisse, puisqu’il est 5e du classement des singles. Un joli succès pour l’Américain qui vient de fêter ses 20 ans et qui se destinait à une carrière dans un fond d’investissement. En 2019, le rappeur était en effet étudiant en finance à l’Université de Caroline du Sud quand le morceau «Valentino» a lancé sa carrière musicale et mis un coup d’arrêt à celle qu’il aurait pu faire dans les affaires.

Un an et demi et une vidéo de danse virale sur TikTok plus tard (pour «Valentino»), 24kGoldn est l’un des artistes les plus demandés par ses pairs. Golden Landis Von Jones, son vrai nom, a déjà travaillé avec Clean Bandit, DaBaby et Machine Gun Kelly. «Mood» l’a fait connaître dans le monde entier.

Pourtant, au départ, le jeune homme n’était pas des plus optimistes. «Je me disais que si «Mood» était streamé 300 millions de fois en un an, je serais le plus heureux de tous les hommes. En trois mois, il a atteint ce chiffre seulement sur Spotify», s’est-il souvenu dans le «Los Angeles Times». Les bancs de l’uni ne sont pas près de recevoir à nouveau les fesses de 24kGoldn.