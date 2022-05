Hockey sur glace: La Finlande a eu très chaud, mais elle est en finale

Un but du défenseur de GE Servette Sami Vatanen a redonné un peu d’air à l’équipe de Finlande, accrochée jusque-là par de vaillants joueurs américains. On jouait la 30e minute de la première demi-finale lorsque l’arrière des Aigles a trouvé la faille dans la défense américaine (3-2). Moins de trois minutes plus tôt, Sean Farrell avait jeté un froid dans la superbe et ultra moderne patinoire de Tampere en inscrivant le 2-2 (27e).

Les Finlandais ont tremblé jusqu’au bout

Jamais réellement à l’abri face à une équipe US qui n’aligne pourtant plus que cinq défenseurs valides, la Finlande a enfin pu souffler lorsque Joel Armia a donné deux longueurs d’avance à son équipe pour la première fois du match (46e, 4-2). A six contre cinq en fin de match, Adam Gaudette a permis aux Américains de recoller une fois de plus au score (58e, 4-3) et d’offrir au passage une fin de match anxiogène aux supporters finlandais.