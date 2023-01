Adhésion à l’OTAN : La Finlande garde espoir, malgré les déclarations d’Erdogan

via REUTERS

Malgré des ouvertures de la Turquie, la Finlande a assuré lundi ne pas souhaiter entrer dans l’Otan sans sa voisine la Suède, avec qui elle espère toujours adhérer avant le prochain sommet de l’alliance en juillet. Les vives tensions diplomatiques entre Stockholm et Ankara ces dernières semaines, provoquées par plusieurs incidents dont un coran brûlé près de l’ambassade turque à Stockholm, ont relancé les interrogations sur la marche à suivre pour la Finlande.

«Notre grand souhait a été et est toujours d’adhérer avec la Suède», a affirmé le ministre des Affaires étrangères de la Finlande Pekka Haavisto, assurant que la position finlandaise était «inchangée». «Je vois toujours le sommet de l’Otan à Vilnius (le 11-12 juillet) comme une étape importante, où j’espère voir au plus tard nos deux pays membres de l’Otan», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Ces déclarations «montrent qu’il y a une volonté de la Turquie d’avancer rapidement sur le processus (d’adhésion à) l’Otan si nécessaire» concernant la candidature finlandaise, a souligné M. Haavisto. M. Haavisto a expliqué avoir eu des contacts depuis avec ses homologues suédois et turc, et exprimé le souhait que la ratification d’Ankara ne soit pas scindée en deux. «Nous avons exprimé notre position que (les candidatures de) la Finlande et la Suède soient ratifiées ensemble», a affirmé le ministre finlandais.