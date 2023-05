La Finlande gagne mais ne rassure pas

La Finlande, championne olympique et du monde en titre, a redressé la barre samedi face à l’Allemagne. À Tampere, devant 11 712 spectateurs acquis à leurs causes, les joueurs locaux ont tout de même dû attendre le milieu de la 3e période (53e) pour prendre définitivement l’avantage face à des Allemands qui restent sur deux défaites en deux rencontres. C’est l’attaquant des Zurich Lions, Mikko Lehtonen, qui a trouvé l’ouverture (2e assist du Genevois Teemu Hartikainen). Avec trois points, les Finlandais reviennent en course pour les quarts de finale.

La France débute bien

Dans ce groupe A toujours, le Danemark a battu la Hongrie 3-1 et la France a dominé l’Autriche, 2-1 après prolongations. L’attaquant du Lausanne HC, Tim Bozon, a trouvé l’ouverture en supériorité numérique, depuis le côté de la cage autrichienne et dans un angle fermé à 31 secondes de la fin de la première période (20e, 1-0). L’équipe dirigée par Philippe Bozon a su gérer son avantage dans le tiers médian (0-0) mais s’est rapidement retrouvée en difficulté au début de la troisième période lorsqu’Alexandre Texier (Columbus Blue Jackets et ex ZSC Lions) a écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes assortie d’une expulsion pour le match suite à une charge dans le dos (44e).