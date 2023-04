La Finlande lève le voile sur son rideau de fer avec la Russie

À l’heure actuelle, sur le site pilote, situé à six kilomètres d’Imatra, les pelleteuses s’activent pour déblayer et les arbres ont été abattus, mais la clôture elle-même n’est pas encore en place.

Au total, 200 kilomètres de clôtures barbelées, hautes de trois mètres et bordées d’une route, vont être érigés, pour un budget prévu de 380 millions d’euros (à peu près autant en francs). L’essentiel (70%) se trouvera sur la frontière sud-est, la plus dense de la ligne frontalière avec la Russie, selon un tracé encore incomplet présenté vendredi.

Mais d’autres clôtures seront érigées plus au nord, sur la longue frontière largement inhabitée remontant vers la Laponie et la frontière norvégienne, dans l’Arctique. «Il y aura plusieurs dizaines de tronçons pour la clôture. L’exemple type sera les passages frontaliers et leurs alentours, les routes traversant la frontière, mais aussi les zones facilement accessibles pour l’homme en transport», a expliqué le général de brigade Jari Tolppanen.