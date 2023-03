Bonheur dans le monde: La Finlande, pays le plus heureux du monde, la Suisse au 8e rang

Cette année, l’Europe du Nord a de nouveau dominé les premières places des pays où l’on vit le plus heureux, selon le «Rapport sur le bonheur dans le monde» parrainé par l’ONU. Pour la sixième année consécutive, la Finlande a décroché lundi la place du pays le plus heureux du monde, avec un score de 7,804 sur une échelle de zéro à 10. Le Danemark s’est classé au 2e rang, suivi de l’Islande. La quatrième position a été décrochée par Israël, en hausse de cinq places par rapport à l’année dernière. Si la Suisse reste plutôt bien placée, elle a néanmoins perdu quatre positions par rapport à l'année dernière et occupe désormais la huitième place derrière la Suède et la Norvège. Avec un score de 7,240, elle se situe ainsi à moins de 0,6 point du leader.