Incendies : La Finlande subit son plus grand feu de forêt depuis 50 ans

Le pays a enregistré des températures records en début d’été. Plus de 300 hectares sont déjà partis en fumée.

Cause inconnue

S’il reste relativement petit par rapport aux immenses incendies qui ont ravagé la Sibérie ou le Canada cet été, l’incendie est le plus important en Finlande depuis un feu en 1971, selon les experts. «Celui de 1971 faisait 1600 hectares», a expliqué M. Haapanen. La cause exacte du feu est inconnue, a-t-il précisé. Mais les forêts sont sèches après des mois de juin et de juillet inhabituellement chauds en Finlande, où la température a dépassé les 30 degrés dans plusieurs régions.

Dans les pays nordiques, les feux de forêts sont longtemps restés rares et maîtrisés, mais les dramatiques incendies en Suède pendant l’été 2018 (près de 20’000 hectares partis en fumée) ont révélé la vulnérabilité croissante de l’Europe du Nord. L’Arctique et les abords des cercles polaires sont soumis à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, avec un réchauffemement trois fois plus rapide qu’ailleurs dans le monde qui augmente notamment le risque de feux de forêts ou de toundra, selon les scientifiques.