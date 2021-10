Affaire des filatures - La FINMA dénonce de «graves violations» de Credit Suisse

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a rendu mardi, ses conclusions sur l’affaire des filatures de Credit Suisse. Son enquête , commencée en 2020, montre que «Credit Suisse a planifié et en grande partie effectué sept filatures entre 2016 et 2019». Ces dernières ont concerné «des membres de la direction qui ont été suivis en Suisse, d’autres collaborateurs et des tiers à l’étranger».

Dans son communiqué , la FINMA affirme que «dans la plupart des cas, les décisions de filatures étaient prises de manière informelle et sans justification valable». Elle précise qu’aucune évaluation des risques n’a été faite, que les motifs de ces filatures étaient dissimulés et que «des moyens de communication externes ont été utilisés (services de messagerie par texte)».

«Culture d’entreprise inappropriée»

La FINMA souligne aussi que différents membres de Credit Suisse étaient au courant. Elle estime que «le service de sécurité de la banque était impliqué de manière déterminante» dans ces filatures. Et si les avis divergeaient sur ces procédures, leur planification et leur exécution «étaient connues et décidées à divers degrés et par des équipes différentes, allant jusqu’à des membres de la direction». L’Autorité de surveillance donne l’exemple de la filature en août 2019, d’une personne employée en Asie qui était connue de plusieurs membres de la direction.