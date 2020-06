Blanchiment

La Finma enquête à nouveau chez Julius Bär

Les irrégularités ont été signalées par des employés de Julius Baer en 2016 qui n’en a pas informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

L’homme d’affaires sud-américain aurait effectué entre 2007 et 2016 via des sociétés-écrans des transactions sur le marché des capitaux pour plus de 50 millions de francs, faisant transiter les fonds par plusieurs comptes chez Julius Bär.