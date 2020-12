Suisse : La Finma épingle les assurances maladie complémentaires

Le gendarme financier veut que les assureurs soient plus scrupuleux à l’heure de faire peser les coûts des prestations des hôpitaux sur l’assuré.

Les factures dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire sont souvent opaques et semblent parfois trop élevées ou injustifiées, selon la FINMA. Celle-ci exige que les assureurs vérifient les contrats avec les fournisseurs de prestations (médecins et hôpitaux) et les adaptent si besoin.