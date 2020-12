Suisse : La Finma recommande de se préparer à l’abandon du Libor

Le gendarme des marchés financiers rappelle que le London Interbank Offered Rate (Libor) sera abandonné fin 2021. Ce taux sera remplacé par des taux d’intérêt alternatifs tels que le Saron.

Selon le gendarme des marchés financiers, «il est temps d’agir» pour se préparer à un abandon du Libor en franc, en euro, en livre et en yen (pour toutes les échéances) et en dollar (à une semaine et deux mois) pour tous les types de produits. Le gendarme des marchés recommande de suivre un calendrier de mesures jusqu’au 31 décembre 2021.