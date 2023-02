Mondiaux de ski alpin: La FIS dépoussière ses chronos

Les téléspectateurs ont bien vu que le chronométrage du géant féminin des Mondiaux de Courchevel/Méribel avait changé. Le tracé affiché à l’écran comporte toujours des secteurs. Mais il se remplit de couleur au fur et à mesure de la course. Le temps affiché évoluait à chaque porte, et les données permettent également d’assurer une projection pour connaître l’écart final sur la ligne d’arrivée.