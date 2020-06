Actualisé il y a 1h

Irak

La «fleur du Nil» menace le «pays des deux fleuves»

Chaque jour, les jacinthes d'eau absorbent entre quatre et cinq litres, menaçant d'assécher les ressources hydrauliques irakiennes, l‘un des pays les plus chauds au monde.

Au premier regard, on pourrait s'émerveiller devant ses fleurs violettes et ses larges feuilles vert vif qui flottent. Mais avec ses tiges sombres s'enfonçant dans l'Euphrate et le Tigre, la «fleur du Nil» menace l'Irak, connu depuis l'Antiquité comme le «pays des deux fleuves». Chaque jour, chacune de ces jacinthes d'eau absorbe entre quatre et cinq litres, menaçant d'assécher le vase déjà fêlé des ressources hydrauliques d'un des pays les plus chauds au monde.

«Les pêcheurs ont perdu leur gagne-pain»

Cours d'eau, marais mésopotamiens classés au patrimoine mondial de l'Unesco, poissons, pêcheurs, agriculteurs et même réserves d'eau potable, la mauvaise herbe n'épargne rien. Et à l'heure de l'épidémie de Covid-19 et du confinement en Irak, il n'y a plus beaucoup de mains pour endiguer sa prolifération.

A cause d'elle, assure à l'AFP Jallab al-Cherifi, un pêcheur de la province de Zi Qar, «les pêcheurs ont perdu leur gagne-pain» dans le sud agricole, déjà à la merci des sècheresses et des nombreux barrages construits en Turquie et en Iran voisins.

AFP

Elles ravagent des écosystèmes entiers

Sous ses airs élégants, la «fleur du Nil», originaire d'Amérique du sud et introduite en Irak il y a une vingtaine d'années, s'est répandue quasiment partout sur la planète, ravageant de nombreux écosystèmes, du Nigéria au Sri Lanka en passant par le Kenya ou encore le sud-ouest de la France.

Les feuilles de cette plante, recensée en 2016 par la Commission européenne sur une liste d'espèces invasives à contrôler, constituent une couche opaque à la surface de l'eau, qui réduit la quantité d'oxygène pour les espèces vivant en dessous, jusqu'à leur disparition totale.

Non seulement les poissons meurent et l'eau puisée sous ces jacinthes perd la plupart de ses qualités et composants, mais en plus, elle fragilise les constructions alentours car 100 mètres carrés de «fleur du Nil» pèse plus de cinq tonnes!

AFP

Le pont et le barrage risquent de s’écrouler

Dans le village d'al-Badaa, à Zi Qar, le pont enjambant l'Euphrate et dont l'eau se déversait autrefois entre des arcades en courant continu, surplombe désormais un immense champ vert. Un peu plus loin, une petite écluse n'écluse plus grand-chose tant le filet d'eau est maigre.

«Si la fleur du Nil continue de progresser, le pont et le barrage vont s'écrouler et priver d'eau» plusieurs régions, de Zi Qar jusqu'à Bassora à des centaines de kilomètres plus loin, où les eaux de l'Euphrate ont rejoint celles du Tigre pour se jeter dans le Golfe, assure cheikh Jalil al-Abboudi, chef du village d'al-Badaa.

AFP

Le gouvernement pas assez réactif

Le ministère a bien dégagé des canaux d'irrigation, rétorque Saleh Hadi, chargé d'études à la direction de l'Agriculture de Zi Qar. Et ses employés ont mené des coupes dans plusieurs cours d'eau car la «fleur du Nil» attire des animaux dangereux.

Non seulement des moustiques porteurs de virus, mais aussi «serpents et reptiles», dit-il. Mais la réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur de l'urgence, accuse Ahmed Yasser, agriculteur dans un village proche de Kout (sud), sur les rives du Tigre.

AFP