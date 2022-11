Digestion contre boutons: La flore intestinale a une influence directe sur notre peau

Qui ne connaît pas ça? Après les fêtes, le chocolat qu’on a mangé plus que de raison laisse des traces visibles sur la peau. Mais ça ne s’arrête pas là: en tant qu’organe de la digestion, l’intestin a plus d’influence sur la peau qu’on ne pourrait penser. Le Dr Valentina Bänninger, dermatologue, médecin-chef et cofondatrice de la clinique dermatologique Sweet Skin à Baar (ZG) nous explique ce que nous pouvons faire pour soutenir la flore intestinale dans son travail .

Le Dr Valentina Bänninger est dermatologue, médecin-chef et cofondatrice de la clinique dermatologique Sweet Skin à Baar (ZG). Sweet Skin

Lien entre intestin et peau

L’organe sensoriel et l’organe de la digestion ont plus en commun qu’on ne pourrait le penser: «L’intestin et la peau sont les organes présentant la plus forte concentration de bactéries», explique le Dr Bänninger. Et ce n’est pas un hasard. «Au cours du développement de l’embryon au fœtus, ces deux organes sont formés par les mêmes tissus», poursuit-elle. Les nutriments absorbés par l’intestin à partir des aliments ont une énorme influence sur la peau. Selon la dermatologue, «un intestin malade se reflète presque toujours sur la peau». L’inverse est toutefois moins évident, car «il n’y a pas que l’intestin qui soit à l’origine de problèmes cutanés, mais aussi le stress, le tabac, certains maladies ou la prise de certains médicaments».

De quelle façon un intestin malade se reflète-t-il sur la peau?

Si les nutriments ne sont plus transportés là où il sont nécessaires, cela peut se traduire par des problèmes de peau. Il faut toutefois faire une distinction: «Les gens aiment faire des associations directes du genre <tu as des gerçures aux coins des lèvres, c’est clairement ton intestin qui déconne>. Mais en réalité, les causes sont multiples et, par conséquent, aucun marqueur clair n’indique un déséquilibre de la flore intestinale».

Des problèmes cutanés peuvent indiquer un déséquilibre de la flore intestinale, mais ce n’est pas forcément le cas. Pexels/Cottonbro

Même si une carence en nutriments est avérée, celle-ci peut aussi être due au fait que l’individu en question ne les absorbe pas correctement. «Mais si les carences sont répétées, il convient d’examiner de plus près la flore bactérienne intestinale, le fameux microbiote», conseille l’experte. «Je ne veux pas forcément dire par là qu’il faut se rendre chez le médecin. Parfois, le simple fait d’adopter une alimentation saine et équilibrée peut faire une énorme différence» ajoute-t-elle.

Comment soutenir le travail de l’intestin?

En termes d’alimentation, il s’agit de comprendre ce que veut l’intestin: «Les aliments à base de végétaux sont riches en fibres solubles et devraient constituer la majeure partie de notre alimentation», explique le Dr Bänninger. «Les substances amères contenues, par exemple, dans les artichauts, la roquette ou les blettes sont super, car elles stimulent le foie et la bile et soutiennent ainsi l’intestin dans son activité digestive».

Une alimentation aussi variée et équilibrée que possible et des substances amères permettent de soutenir au mieux l’intestin. Pexels/Ella Olsson

Et plus il y a de couleurs dans l’assiette, mieux c’est. «La biotine, les vitamines C et E sont également très importantes», ajoute-t-elle. Et pour cause: c’est justement cette dernière qui protège dans une certaine mesure contre le stress oxydatif dû au rayonnement solaire, à la nicotine, à l’alcool ou à une alimentation carnée. En limitant par ailleurs la consommation de produits laitiers, on lutte contre l’acidification de l’organisme et on soulage davantage l’intestin.

Quel est le rôle des soins de la peau?

Quand on a des problèmes cutanés, il convient de se pencher sur ses intestins et d’adopter, en parallèle, des soins adaptés à son type de peau. Pexels/Cottonbro

Les effets de l’intestin sur la peau laisseraient presque croire qu’on peut définitivement tirer un trait sur les crèmes et autres soins pour la peau. «La façon dont nous prenons soin de notre peau est malgré tout pertinente», relativise le Dr Bänninger. La médecin insiste sur la protection solaire, qui préserve du stress oxydatif et a donc un effet positif à long terme sur la santé intestinale. Une crème avec un fort pouvoir hydratant préserve en outre la peau du dessèchement. Il faut, en revanche, éviter les parfums, les parabens et les substances potentiellement allergènes. «Un intestin sain n’est pas la garantie d’avoir une peau saine, mais contribue fortement à venir à bout des problèmes cutanés.