Tempête à La Chaux-de-Fonds (NE): La flore locale a été ravagée, mais un hêtre majestueux a survécu

«C’est dommage pour tous ces arbres qui ont été déracinés, mais on ne peut pas aller contre la nature, on va faire avec, soyons positifs.» C’est en ces termes que s’était exprimé un habitant de La Chaux-de-Fonds (NE) au lendemain de la tempête du 24 juillet. De l’optimisme, et de la détermination, il en aura fallu. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie a salué vendredi lors d’une conférence de presse «le travail exceptionnel et l’esprit de corps inouï» qui ont régné ces dernières semaines pour faire en sorte que la capitale horlogère retrouve un semblant de normalité.

Une normalité qui demeure marquée par les stigmates de l’orage fulgurant. La flore locale, et les arbres en particulier, a subi de plein fouet les vents qui ont déferlé jusqu’à 217 km/h. Les parcs Gallet et des Crêts ont vu leurs arbres détruits respectivement à 90 et 95%. Au total, 3500 arbres en ville de La Chaux-de-Fonds et 35’000 dans les Montagnes neuchâteloises ont été endommagés: le bilan pince le cœur. Les autorités communales s’affairent déjà à replanter des grands feuillus. Sous l’initiative de trois habitants, l’association «des arbres pour rêver demain» récolte des dons afin que les parcs et places de jeux puissent à nouveau «accueillir petits et grands, vieux et voyageurs sous de jeunes frondaisons frémissantes».