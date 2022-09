Intempéries : La Floride et Cuba retiennent leur souffle à l’arrivée de l’ouragan Ian

La tempête tropicale Ian, qui s’est transformée lundi en ouragan de catégorie 1, pourrait faire d’importants dégâts. Le Canada, lui, a payé un lourd tribut au passage de Fiona.

En Floride (ici, à Kissimmee), les habitants se ruent dans les magasins pour faire leurs provisions. AFP

«Ian devient un ouragan», a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC), prévenant qu’un renforcement supplémentaire rapide est attendu aujourd’hui». La tempête tropicale s’est transformée lundi en ouragan de catégorie 1, l’échelle Saffir-Simpson allant de 1 à 5.

Ian se dirige vers le nord-ouest avec des vents soutenus de 120 kilomètres/heure, selon le NHC. Il devrait toucher lundi notamment l’ouest de Cuba, avec «des impacts significatifs du vent et de l’onde de tempête», selon le NHC. Le Centre national des ouragans américain a émis une «alerte ouragan» pour plusieurs régions de Cuba (Isla de Juventud, Pinar Del Rio, et Artemisa).

La plus grande île du territoire britannique des îles Caïmans, Grand Cayman, a également émis une alerte ouragan. Ian devrait la frôler lundi.

Vers un ouragan «majeur»

Le NHC avait indiqué dimanche prévoir qu’Ian devienne au cours des prochaines 24 à 48 heures un ouragan «majeur». C’est-à-dire, selon sa nomenclature, qu’il est susceptible d’infliger des dégâts «dévastateurs», d’endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d’eau et d’électricité. L’organisme qualifie d’ouragans «majeurs» ceux dont les vents atteignent au moins 178 km/h, soit les catégories 3, 4 et 5 de l’échelle dite de «Saffir-Simpson».

Ian devrait remonter, via le golfe du Mexique, vers la Floride qui a déjà commencé à prendre ses précautions. Dimanche, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans l’intégralité des 67 comtés, et les autorités multipliaient les préparatifs. «Attendez-vous à des pluies violentes, des vents forts, des crues subites, une onde de tempête et même des tornades isolées», a-t-il déclaré. «Il n’est jamais trop tôt pour se préparer», a tweeté Jane Castor, maire de Tampa.

Après les dégâts de Fiona

L’ouragan Fiona a semé mort et destructions la semaine dernière aux Caraïbes, où sept personnes au moins ont été tuées, et samedi sur la côte atlantique du Canada (deux morts). Fiona est désormais une tempête post-tropicale qui s’affaiblit en remontant vers le nord.

Au Canada, la province de l’Île-Du-Prince-Edouard a annoncé dimanche après-midi un décès, tandis que dans la province de Terre-Neuve, les secours ont retrouvé flottant dans l’eau le corps d’une femme de 73 ans, emportée par l’océan samedi pendant la tempête. Cette femme vivait dans la petite ville de Channel-Port-aux-Basques. Là, plus de 20 maisons ont été arrachées par l’océan en furie et 200 résidents ont dû être évacués.

Quelque 320’000 personnes restaient privées d’électricité dimanche dans cinq provinces, Fiona ayant fait tomber des arbres et arraché des toits. Des centaines d’employés travaillaient à rétablir le courant, tandis que l’armée aidait à dégager les routes. «Au bout du compte, ce sera la tempête qui aura causé le plus de dégâts que nous ayons jamais vus», a commenté dimanche Tim Houston, le Premier ministre de l’une des provinces les plus touchées, la Nouvelle-Écosse, sur CBC News. «Les dégâts sont immenses».