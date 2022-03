États-Unis : La Floride interdit les enseignements sur l’identité de genre à l’école

Le Sénat de Floride a voté un texte interdisant d’enseigner l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques, une loi dénoncée par le gouvernement Biden.

Le Sénat de Floride a voté mardi une loi controversée qui interdit les enseignements sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques, une décision qui pourrait porter préjudice aux jeunes de la communauté LGBT+ selon ses détracteurs. Surnommé par ses opposants «Don’t say gay» («ne parlez pas des gays»), le texte qui doit encore être signé par le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, favorable à l’initiative, s’applique à la maternelle jusqu’aux classes où les enfants ont entre 8 et 9 ans.