Etats-Unis: La Floride rejette 54 manuels de maths traitant de «sujets interdits»

Apparue dans les milieux universitaires spécialistes du droit durant les années 1970, la théorie critique de la race explique que l’héritage suprémaciste blanc reste ancré dans la société américaine contemporaine et transparaît dans les lois et les institutions du pays malgré des lois supposées être neutres. Ainsi, pour ses partisans, la société américaine favorise encore et toujours les personnes blanches. Cette théorie a connu un nouvel essor depuis le mouvement Black Lives Matter.