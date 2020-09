Vaud : La Foire aux livres de Romainmôtier jusqu’à mercredi

L’événement se tient jusqu’au 23 septembre dans la vaste cantine de Champbaillard. La foire propose plus de 100'000 ouvrages, en format de poche ou en édition de collection.

Cette foire a lieu depuis presque 30 ans. Elle s’adresse à tout type de public. On y trouve aussi bien des livres anciens que modernes ainsi que des perles rares. Les ouvrages sont triés par genre et par type de contenu et l’entrée est libre.