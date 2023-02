Martigny (VS) : La Foire du Valais augmente ses tarifs et fait grimacer les exposants

Les stands coûteront bien plus chers au mètre carré que par le passé. Les organisateurs de la célèbre manifestation considèrent la mesure comme normale et nécessaire.

L’augmentation la plus marquée sera pour les vendeurs d’alcool à l’emporter. Pour eux, cet automne, le tarif des stands à la Foire du Valais passera de 215 à 350 francs le mètre carré. «Une telle hausse me paraît démentielle», partage le directeur d’Amstein dans «Le Nouvelliste». Pour les autres vendeurs de boissons alcoolisées, la hausse sera également importante: 300 francs en 2023 contre 185 francs en 2022. Un module de 9 m 2 dans l’espace gourmand, qui coûtait 4400 francs, coutera désormais 5300 francs. Pour finir, les entrées pour les visiteurs coûteront sur place 2 francs de plus (18 francs au lieu de 16 francs). En revanche les entrées achetées en ligne demeureront à 15 francs.

Si la soupe à la grimace est au rendez-vous du côté des exposants, les organisateurs considèrent que ces hausses sont normales et nécessaires. «Le prix des surfaces n’a pas augmenté depuis dix ans, alors que la Foire accueille 30’000 personnes de plus qu’en 2013», commente le directeur de la manifestation, Samuel Bonvin. À cela s’ajoute un contexte d’inflation et des réserves épuisées par les années Covid, détaille le quotidien valaisan. Et Samuel Bonvin d’assurer: «Les revenus ainsi générés seront totalement réinjectés dans la Foire, par exemple en doublant le nombre de toilettes.» À noter que la vaisselle en plastique à usage unique sera interdite.