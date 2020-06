Martigny (VS)

La Foire du Valais passe (presque) son tour

«La Foire du Valais repose sur la convivialité, la proximité et l'échange; or, les contraintes d'hygiène et les règles de distanciation sociale ne peuvent malheureusement pas être respectées dans l'enceinte de la Foire», a détaillé jeudi le président du groupe FVS Vincent Claivaz (à droite).

Les organisateurs de la manifestation ont décidé de renoncer à mettre sur pied une édition en 2020. Mais ils annoncent quand même des événements et invitent le public à ne pas biffer les dates de leur agenda.

«Notre responsabilité d'organisateur est triple: sanitaire, économique et sociale. La Foire du Valais repose sur la convivialité, la proximité et l'échange; or, les contraintes d'hygiène et les règles de distanciation sociale ne peuvent malheureusement pas être respectées dans l'enceinte de la Foire», détaille le président, Vincent Claivaz. Le traçage nominatif des plus de 230'000 visiteurs attendus n'est pas non plus viable, ajoute-t-il.